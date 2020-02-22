Куала-Лумпур, , 07:17 — REGNUM Решение о том, что 94-летний премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад может самостоятельно решать, когда ему уходить в отставку, вынес Высший совет правящей коалиции «Альянс надежды» (Pakatan Harapan), сообщает газета Star.

С 1981 по 2003 Махатхир возглавлял правительство от правящей партии. В 2018 году он вновь стал премьер-министром, но от оппозиционной коалиции. Предполагалось, что Махатхир покинет пост в 2022 году и передаст его лидеру Народной Партии справедливости Анвару Ибрагиму, но передумал, заявив что может остаться у власти до 2030 года. При этом, его преемник, Анвар Ибрагим рассказал, что сам предложил Махатхиру право выбора.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля супруга бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака Розма Мансур предстала перед судом по обвинению в получении взяток на сумму около 187 млн ринггитов ($45,5 млн).

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