Лондон, , 07:05 — REGNUM Принц Гарри и его супруга Меган Маркл не будут использовать бренд Sussex Royal и сосредоточатся на создании нового. Об этом 22 февраля сообщает BBC News.

Представитель супругов сообщил журналистам, что британские законы не позволяют им использовать слово Royal (Королевский). Заявки на товарный знак Sussex Royal отозваны и чета намерена создать новую организации уже этой весной.

Как сообщало ИА REGNUM, королева Великобритании Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри зарегистрировать свой товарный знак бренд Sussex Royal.

В июле 2019 года Маркл и принц Гарри подали заявку на товарный знак Sussex Royal. Среди прочего он должен был украшать одежду и канцелярские принадлежности. По всей видимости на эксплуатации этого бренда пара планировала строить свою финансовую независимость. После долгих переговоров в Букингемском дворце решили, что использовать слово royal в этом бренде, после того как Маркл и принц Гарри уходят из королевской семьи, нет никакой возможности. Королева сказала, что она не признает членов семьи, извлекающих выгоду из их королевского положения.

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