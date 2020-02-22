Асунсьон, , 06:20 — REGNUM Группа из тринадцати заключенных, сбежавших в середине января из тюрьмы Парагвая, задержана и вновь помещена под стражу, сообщает телеканал ABC.

На свободе остаются еще 62 человека. Продолжается расследование уголовного дела в отношении в отношении 32 полицейских, работников тюрьмы и службы безопасности, которых обвиняют в помощи заключенным.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января из тюрьмы в Парагвае сбежало 75 преступников, входящих бразильскую группировку PCC. Заключенные с помощью подкупа всего за семь дней прорыли тоннель, через который им удалось выбраться.

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