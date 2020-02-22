Скопье, , 08:13 — REGNUM 21 февраля президент Северной Македонии Стево Пендаровски провел встречу с главой фракции «Обновленная Европа» Европарламента Дачианом Чолошем и докладчиком по Северной Македонии в Европарламенте Ильханом Чучуком.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в ходе общения с депутатами Европарламента, македонский президент подчеркнул, что граждане страны питают большие ожидания от мартовского заседания Европейского Совета, на котором будет решено, начнутся ли переговоры о вступлении Северной Македонии в период председательства Хорватии в Совете ЕС.

По словам Пендаровски, руководство Северной Македонии считает желательным принятие Европейским Союзом новой методики ведения переговоров, предложенной президентом Франции Эммануэлем Макроном и включенной в новый план ЕС по расширению, поскольку это увеличит шансы на начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС.

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Напомним, новая методика предполагает возможность обратимости процесса расширения на любом этапе, что позволит ЕС держать страны-кандидаты на очень коротком поводке.