Киев, , 06:16 — REGNUM Постановление о принудительном приводе бывшего украинского президента Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля выписал суд на Украине по запросу государственное бюро расследований (ГБР), передает телеканал «112.Украина».

Порошенко должны будут доставить в суд 28 февраля. Решение инстанции обжалованию не подлежит.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело в отношении Петра Порошенко.

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