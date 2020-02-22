Приштина, , 08:13 — REGNUM 21 февраля глава Демократической лиги Косово, одной из двух партий, входящих в правящую коалицию, Иса Мустафа, выступил против закрытии предприятий, в особенности, магазинов, на воскресенье.

Свою позицию Мустафа объяснил тем, что запрет на работу в праздники заставляет граждан Косово тратить свои деньги в соседних странах.

«Почему по воскресеньям граждане Косово должны закупаться и обслуживаться в Скопье и Тиране, а не в своих городах у косовских производителей? Почему по воскресеньям наши деньги должны тратиться в других странах, а не в Косово, и почему в эти дни туристы и приезжающие не могут получить обслуживание в Косово?», — написал Мустафа на своей странице в Facebook.

В ряде муниципалитетов Косово введен запрет на работу по воскресеньям.