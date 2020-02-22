Скопье, , 08:06 — REGNUM 21 февраля глава македонской партии «Альянс за албанцев» Зиядин Селя и глава представляющей интересы македонских албанцев партии «Альтернатива» Африм Гаши подписали соглашение о создании предвыборной коалиции для участия в парламентских выборах 12 апреля.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, целью заключения данного соглашения политики назвали усиление голоса албанцев в македонском парламенте.

«Наше соглашение строится на принципе «государство — для всех», — заявил Селя.

При этом глава «Альтернативы» Африм Гаши подчеркнул, что данная коалиция не стремится к мести или разжиганию межэтнической розни.

Напомним, 12 апреля в Северной Македонии пройдут досрочные парламентские выборы, поводом к проведению которых стало негативное решение Совета ЕС по началу переговоров о вступлении Северной Македонии в Евросоюз.