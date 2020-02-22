Киев, , 04:04 — REGNUM Свою юрисдикцию в деле о претензиях Украины против России, касающихся действия Конвенции ООН по морскому праву в Керченском проливе и Азовском море, подтвердил международный морской трибунал ООН в Гааге, 21 февраля сообщает украинское внешнеполитическое ведомство на своем сайте.

В сообщении отмечается, что суд отклонил российскую позицию о том, что у арбитража нет юрисдикции по таким вопросам. При этом инстанция не собирается заниматься претензии Украины по водам вблизи Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, иск Украины о нарушении РФ Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS) был подан в 2016 году. В мае 2019 года Россия подала в Международный арбитражный трибунал претензию о наличии у него полномочий рассматривать указанный иск.

Читайте ранее в этом сюжете: Минюст обжаловал решения международного арбитража в Гааге в связи с Крымом