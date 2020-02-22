Скопье, , 08:12 — REGNUM 21 президент Северной Македонии Стево Пендаровски в эфире македонского телеканала Kanal 5 заявил, что для проведения веттинга (проверки на причастность к преступным и коррупционным схемам) в судебной системе необходима помощь международных экспертов.

«По правде говоря, Груевски первым подал идею о (привлечении, прим. переводчика) иностранного прокурора. Позже он забросил эту идею. Что касается веттинга, я считаю, что этим процессом должен руководить иностранный эксперт», — заявил Пендаровски и подчеркнул, что «я не постыжусь просить о помощи (у ЕС, прим. переводчика), если потребуется».

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, бывший премьер-министр Македонии Никола Груевский бежал в Венгрию 12 ноября 2018 года. На родине бывшего премьер-министра ждут арест и как минимум два года тюрьмы из-за обвинения в коррупции. Сам Груевски заявляет, что данные обвинения являются инструментом политической борьбы и виновным себя не признает.

Реформа судебной системы является одним из условий вступления Северной Македонии в ЕС.

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