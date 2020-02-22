Приштина, , 08:06 — REGNUM 21 февраля прошла встреча министра юстиции Косово Альбулены Хаджиу с главой Агентства по борьбе с коррупцией (АКК) Косово Шаипом Хаволли.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи Хаволли ознакомил министра с делами, расследуемыми агентством, и рассказал о вызовах, с которыми оно сталкивается, и их природе. Особенное внимание было уделено реализации законов, связанных с борьбой против коррупции.

Хаджиу высоко оценила работу АКК и подчеркнула важность сотрудничества между министерством юстиции и АКК и координации их действий для успешной борьбы с коррупцией.

Также политики обсудили необходимость взращивания осознания обществом последствий коррупции и важность сотрудничества государственных институтов и гражданского общества в деле борьбы с коррупцией.

«В правовом государстве никто не уйдет от наказания», — подчеркнула министр.

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