Вашингтон, , 02:37 — REGNUM Учения на случай «российского ядерного удара по Европе» провели власти США, 21 февраля сообщил в ходе телефонного брифинга представитель Пентагона.

По сценарию, Россия, с которой ведется война, решает ограниченно применить ядерное оружие малой мощности, а Вашингтон «отвечает ядерным ударом против РФ».

В мероприятиях были задействованы министр обороны США Марк Эспер и американские конгрессмены, которые получили «представление о том, как принимаются решения во время ядерного кризиса».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля 2020 года исследовательская служба Конгресса США выпустила доклад под названием «Быстрый глобальный удар обычным оружием и баллистические ракеты большой дальности: предпосылки и проблемы».

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