Скопье, , 11:42 — REGNUM 21 февраля в ходе совместной конференции с лидером фракции Европарламента «Обновленная Европа» (Renew Europe) Дачианом Чолошом глава технического правительства Северной Македонии Оливер Спасовски заявил, что позитивное решение Европейского Совета по началу переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС совместно с введением новой методологии переговоров восстановит доверие к ЕС и позволит сохранить результаты, достигнутые в ходе реформ в стране.

Албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni приводит слова Спасовски:

«Для нас важна поддержка из Европарламента, важно, чтобы поддержка от парламентской группы «Обновленная Европа» продолжала поступать с той же интенсивностью».

Спасовски подчеркнул, что посредством принятия Закона о государственной прокуратуре, который станет орудием для борьбы с организованной преступностью и коррупцией, Северная Македония продемонстрировала политическую зрелость и готовность к проведению серьезных реформ.