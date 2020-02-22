Киев, , 01:35 — REGNUM Беспокойство жителей Новых Санжар, куда эвакуировали граждан Украины из Китая, начали провоцировать «вирусологи» в спортивных костюмах, сообщил 21 февраля президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook.

«Я понимаю, что у определённой части местных жителей возникла обеспокоенность. Мы знаем, что кое-кто сознательно и специально сеял среди людей панику, а потом подстрекал к этой дикости», — сообщил президент Украины.

По словам Зеленского, указанные им лица ранее были замечены как «уважаемые аграрии», которые выступают против рынка земли. Президент добавил, что «заказчики и организаторы» беспорядков будут наказаны за противоправную деятельность.

Напомним, жители Новых Санжар устроили беспорядки, пытаясь не допустить приёма граждан, эвакуированных из Китая, в местном санатории. Сотрудники национальной полиции Украины задержали подозреваемого, который мог бросать камни в автобусы с вывезенными из Китая людьми.

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