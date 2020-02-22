Вашингтон, , 01:15 — REGNUM Больными и сумасшедшими людьми назвал президент США Дональд Трамп представителей Демократической партии, утверждающих, что российский президент Владимир Путин хочет его переизбрания. Об этом американский лидер заявил на митинге в Лас-Вегасе.

«После трех лет безумной охоты на ведьм бездельники-демократы заявили сегодня, что Путин хочет гарантировать переизбрание Трампа, — сказал президент США. — Сумасшедшие люди, они не думают о стране, рабочих местах, снижении цен и инфраструктуре».

Трамп добавил, что США хотели бы поладить с Россией, Китаем и другими странами.

Ранее газета New York Times сообщила, что у разведывательного сообщества США имеются доказательства очередного вмешательства России в американские выборы 2020 года. Трамп назвал эту публикацию ложью и «ещё одной кампанией по дезинформации», запущенной демократами.

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