Вашингтон, , 01:08 — REGNUM Должностные лица в США сообщили претенденту на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии Берни Сандерсу, что Россия якобы пытается помочь его избирательной кампании, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, о «русском следе» в кампании Сандерса уведомили и президента страны Дональда Трампа, а также членов Конгресса США. При этом источники затрудняются сообщить, каким же образом Россия якобы пытается помочь Сандерсу избраться президентом.

«Мне, если честно, все равно, кого Путин хочет видеть президентом. Мое послание Путину четкое: держись подальше от американских выборов, и, если я стану президентом, это обеспечу», — заявил Берни Сандерс.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля телеканал NBC привел результаты соцопроса, согласно которому сенатор Берни Сандерс уверенно лидирует по уровню поддержки среди демократов. По данным соцопроса, уровень поддержки сенатора составляет 27%. На втором месте — бывший вице-президент США Джо Байден, его поддерживают лишь 15% демократов.

Читайте ранее в этом сюжете: Сандерс уверенно лидирует по уровню популярности среди демократов