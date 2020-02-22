Тегеран, , 01:02 — REGNUM Фамилии 290 депутатов будут названы после проведения подсчетов голосования на парламентских выборах в Иране, которые завершились 21 февраля в Иране, передает государственная телерадиокомпания иранской республики.

Выборы должны были завершиться в 18.00 (17.30 мск), но процесс голосования приходилось несколько раз продлевать из-за большого наплыва избирателей. В итоге, участки закрылись только в полночь (23.30 мск).

К выборной гонке подключились около семи тысяч кандидатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля по подозрению в попытке купить и продать голоса в парламент Ирана в провинции Хузестан были задержаны восемь человек.