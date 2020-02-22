Вашингтон, , 00:59 — REGNUM В администрации США начались поиски идеологических противников президента Дональда Трампа, сообщил в 21 февраля новостной портал Axios со ссылкой на свои источники.

По информации издания, процесс поиска недоброжелателей Трампа запустил новый руководитель кадрового управления Белого дома Джон Макинти. Он распорядился, чтобы в Белом доме были выявлены чиновники, которые, предположительно, настроены против главы государства. При этом он не призывал использовать такие же методы в отношении кадровых сотрудников американских министерств и ведомств.

Макинти также заявил, что выявленные чиновники не будут больше получать повышений по службе, а кадровая чистка может состояться не ранее ноября, и будет возможной только в случае победы Трампа на президентских выборах.

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