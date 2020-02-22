Скопье, , 09:01 — REGNUM 21 февраля глава парламентской группы Европарламента «Обновление Европы», в которую входит и партия президента Франции Эммануэля Макрона «Республика, которая работает!», Дачиан Чолош, прибыл с визитом в Северную Македонию в сопровождении докладчика Европарламента по Северной Македонии Ильхана Чучука.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, выступая перед журналистами, Чолош заявил, что целью его визита является выражение поддержки расширения Европейского союза и утверждение того, что Северная Македония готова начать переговоры о вступлении в Европейский союз.

«Македония удовлетворяет всем критериям, установленным Европейской комиссией и странами-членами, и все условия, даже политические, были выполнены, а потому процедура переговоров с Северной Македонией должна быть запущена», — заявил европейский политик в ходе совместной пресс-конференции с главой временного правительства Северной Македонии Оливером Спасовски.

Чолош также подчеркнул, что введенная президентом Франции Макроном новая методика ведения переговоров должна привести к преобразованию процесса переговоров из бюрократической процедуры гармонизации национального законодательства с правом ЕС в нечто, приносящее реальные результаты гражданам страны.

Чолош выразил уверенность в том, что в начале данного года Европейский союз начнет переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС.

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