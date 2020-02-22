Приштина, , 10:37 — REGNUM 21 февраля в BBC было опубликовано интервью президента Хашима Тачи на сербском языке, посвященное диалогу между Сербией и Косово.

«Если в переговорах с Сербией что-то и случится, то в этом году. Если не произойдет в этом году, то, боюсь, мы потеряем десятилетия», — заявил Тачи.

По словам Тачи, последний год президентства Дональда Трампа — лучшее время для заключения соглашений на Балканах:

«Я не думаю, что мы снова получим внимание президента Трампа, США и его команды. Это возвращение внимания США к нашему региону — дар Божий, как для Косово, так и для Сербии ‑ и мы должны воспользоваться этим».

Президент Косово подчеркнул, что все успехи частично признанного государства, в том числе и недавние соглашения по транспорту с Сербией, были достигнуты благодаря поддержке ЕС и США.

Президент отказался комментировать намерение премьер-министра Косово Альбина Курти о введении режима взаимности в отношениях между Косово и Сербией, однако подчеркнул, что принятие популистских решений, якобы нацеленных на то, чтобы наказать Сербию, на деле удаляют Косово от ЕС и США.

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