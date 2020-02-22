Брюссель, , 00:27 — REGNUM Военное противостояние в сирийской провинции Идлиб может спровоцировать новый миграционный кризис в Евросоюзе, заявил 21 февраля журналистам президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Я говорил с рядом неправительственных организаций, они оценивают в 2 млн число лиц, которые находятся там (в Сирии) в крайне опасной ситуации или стали беженцами», — сказал он.

По его мнению, ситуация на северо-западе Сирии стала крайне опасной и грозит неконтролируемой военной эскалацией конфликта. Для преодоления этой ситуации Франция и Германия настаивают на немедленном перемирии и возобновлении политического диалога в Сирии.

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