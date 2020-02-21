Донецк, , 23:58 — REGNUM Четыре человека получили ранения на линии соприкосновения на территории ДНР за неделю (14 — 20 февраля), сообщили 21 февраля в пресс-службе уполномоченного по правам человека Республики.

Уточняется, что ранения получили трое военных и один гражданский. Ранения получены в результате действий ВСУ, ежедневно нарушающих режим прекращения огня.

Двоих военных ДНР ранили снайперы 15 февраля в западной части Донецка. Мирный житель получил огнестрельное ранение в этом же районе 16 февраля. Третий военный был ранен 20 февраля из-за подрыва на мине на юге ДНР.

По данным аппарата уполномоченного по правам человека Республики, с начала года из-за военной агрессии ВСУ погибли семь военнослужащих ДНР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 20 февраля ВСУ 16 раз обстреляли территорию ДНР.

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