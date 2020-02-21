Алжир, , 23:57 — REGNUM Алжир отозвал для консультаций своего посла в Кот-д'Ивуаре в связи с решением властей этой страны об открытии консульства на оккупированной Королевством Марокко территории Западной Сахары, передаёт 21 февраля Sahara Press Service.

«Алжир принял к сведению открытие правительством Кот-д'Ивуара дипломатического представительства в оккупированном городе Эль-Аюн в Западной Сахаре», — говорится в заявлении.

Отмечается, что алжирские власти расценивают действия Кот-д'Ивуара как «вопиющее нарушение международного права, резолюций Совета Безопасности и Генассамблеи ООН по вопросу деколонизации Западной Сахары, а также обязательств страны, вытекающих из Учредительного акта Африканского союза».

В МИД Алжира подчеркнули, что «решение об открытии дипломатических представительств в Эль-Аюне некоторыми странами — основательницами Африканского союза, является лишь ещё одним эпизодом в серии долгих манёвров, которые не могут противостоять силе международного права и приверженности народа Западной Сахары его законному праву на самоопределение и независимость».

Как передавало ИА REGNUM, накануне МИД Сахарской Арабской Демократической Республики заявил, что в связи с открытием Кот-д'Ивуаром консульства на её оккупированной территории власти страны оставляют за собой право защищать свой суверенитет и территориальную целостность всеми средствами, предусмотренными международным правом.

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