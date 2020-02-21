Кабул, , 23:40 — REGNUM В Афганистане в ночь с 21 на 22 февраля вступает в силу режим сокращения насилия, согласованный с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил 21 февраля Совет национальной безопасности Афганистана.

Отмечено, что режим является результатом переговоров властей Афганистана и возглавляемой США с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По словам представителя Совета национальной безопасности Афганистана Джаведа Фейсала, режим сокращения насилия будет действовать семь суток и будет предварять подписание соглашения между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и США.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры представителей Вашингтона и движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжаются с 2018 года. С сентября 2019 по январь 2020 года переговоры были прерваны по инициативе США.

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