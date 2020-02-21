Вашингтон, , 23:38 — REGNUM Ряд крупных торговых сделок «в нескольких ключевых секторах» намерены предложить Индии Соединённые Штаты, сообщила 21 февраля журналистам представитель Белого дома.

Она напомнила о предстоящем визите президента Штатов Дональда Трампа в Индию. По словам американки, визит совершается на фоне «усиления протекционистской политики» Индии, беспокоящей США.

«Будут ли в итоге сделаны объявления о заключении пакета торговых обязательств, на самом деле полностью зависит от того, что готова сделать индийская сторона», — заявила представитель Белого дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп отправляется в Индию с визитом 24 — 25 февраля, где состоится его встреча с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.

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