Маскат, , 23:34 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео провел встречу с новым султаном Омана Хейсамом бен Тариком аль-Саидом. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

Глава американского внешнеполитического ведомства выразил свои соболезнования в связи с недавней кончиной прежнего султана Омана Кабуса бен Саида. Также Помпео передал новому султану приглашение президента США Дональда Трампа посетить Белый дом.

«Госсекретарь Помпео выразил свои глубокие соболезнования в связи с кончиной Его Величества султана Кабуса… и отметил, что Соединенные Штаты будут продолжать тесные партнерские отношения с Оманом», — сказано в сообщении Госдепа США.

Кроме того, Помпео и аль-Саид обсудили недавние события в Йемене, где до сих пор продолжается гражданская война, и пришли к выводу, что только политическое решение может положить конец конфликту и обеспечить мир в этой стране.