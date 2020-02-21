Анкара, , 23:22 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от президента Российской Федерации Владимира Путина «сдержать» власти Сирии во главе с Башаром Асадом в сирийской провинции Идлиб. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщает пресс-служба президента Турции.

Напомним, что сегодня состоялся телефонный разговор между Путиным и Эрдоганом, в ходе которого лидеры двух стран обсуждали ситуацию в Идлибе.

По заявлению пресс-службы президента Турции, Эрдоган заявил о необходимости сдерживания «сирийского режима» в Идлибе и предотвращении там гуманитарного кризиса.

«Наш президент также отметил, что урегулирование в Идлибе должно проходить на основе полного выполнения сочинского соглашения», — сказано в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, именно бездействие Турции и невыполнению своих обязательств в рамках сочинских и астанинских соглашений привели к нынешнему кризису в Идлибе.

Анкара вместо того, чтобы обеспечить режим прекращения огня в Идлибе и размежевание «сирийской оппозиции» с исламистами, занималась тем, что прикрывала террористические организации, которые восстанавливали свои силы и вновь совершили атаки на сирийские правительственные силы.