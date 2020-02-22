Тегеран, , 08:06 — REGNUM 21 февраля посол Ирана в ГрузииДжавад Кавам Шахиди и министр образования, науки, культуры и спорта ГрузииМихаил Чхенкели обсудили отношения в культурной, научной и образовательной сферах. Об этом сообщило иранское агентствоIRNA.

Шахиди упомянул о культурном, научном и академическом потенциале Ирана и выразил готовность к дальнейшему устойчивому развитию сотрудничества. Кроме того, он подчеркнул важность подписания и реализации документа о культурном, научном, образовательном и спортивном взаимодействии, а также совместном проведении соревнований.

Чхенкели, в свою очередь, поприветствовал предложения иранского дипломата и указал на культурно-историческую общность между народами двух стран. Он также отметил важность развития взаимного сотрудничества и выразил заинтересованность грузинских научных, образовательных, культурных и спортивных центров в развитии сотрудничества с иранской стороной.

Чхенкели также выразил готовность к поездке в Иран для подписания документа о культурном взаимодействии, пообещав послу поддерживать тесное сотрудничество с Ираном в таких сферах, как наука, культура, образование и спорт.