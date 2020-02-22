Тегеран, , 08:12 — REGNUM 21 февраля посол Ирана в России Казем Джалали встретился и провел переговоры с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Васильевичем Вершининым в Москве по последним региональным событиям. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Стороны обсудили региональные и международные события, в том числе ситуации в сирийском Идлибе и Йемене. Кроме того, стороны рассмотрели вопросы, касающиеся астанинского мирного процесса. Джалали и Вершинин договорились о дальнейшей координации усилий с акцентом на данные направления.

Представители двух государств также подчеркнули необходимость продолжения консультаций и сотрудничества между Ираном и Россией по региональным вопросам, а также выразили готовность продолжать контакты и встречи друг с другом.

Напомним, что вновь назначенный посол Ирана в России Казем Джалали вручил верительные грамоты Президенту России Владимиру Путину 5 февраля в Москве.