Алеппо, Сирия, , 23:16 — REGNUM Российская военная полиция продолжила патрулирование зоны у турецкой границы в сирийской провинции Алеппо, сообщил 21 февраля на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.

Патрулирование было проведено по нескольким маршрутам, в ходе него происшествий отмечено не было.

Кроме того, вертолёты российской армейской авиации также провели патрулирование приграничной зоны.

Как сообщало ИА REGNUM, патрулирование проводится с конца октября 2019 года и обеспечивает отвод вооруженных формирований сирийских курдов от границы Сирии с Турцией.

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