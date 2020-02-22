Тегеран, , 10:15 — REGNUM 21 февраля временный лидер пятничной молитвы Тегерана аятолла Ахмад Хатами заявил, что «сделка века» президента США Дональда Трампа обречена на провал. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Обращаясь к тегеранскому народу во время проповеди, Хатами подчеркнул, что именно сопротивление остановило опубликованный администрацией президента США план «от появления на свет и дальнейшего осуществления».

Отмечая тот факт, что Палестину уже на протяжении 70 лет пытаются оккупировать и уничтожить, проповедник заявил, что планы врагов постоянно рушатся благодаря интифаде, то есть вооруженной борьбе палестинского народа против израильской власти. Он также подчеркнул, что переговоры не принесли никаких результатов за весь период противостояния и не будут плодотворными в дальнейшем.

Напомним, что администрация США обнародовала свой план по ближневосточному урегулированию в конце января 2020 г. «Сделка века» была широко осуждена мусульманскими странами как вопиющее нарушение прав палестинского народа. 4 февраля ЕС также отверг план в своём заявлении.