Тегеран, , 08:10 — REGNUM 21 февраля глава планово-бюджетной организации Ирана Мохаммад Бакер Нобахт объявил, что Министерство здравоохранения и медицинского образования оснащено необходимым оборудованием для принятия упреждающих мер по противодействию вспышке смертельного коронавируса. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«План и бюджет организации рассчитан на предоставление любой суммы денег, которая потребуется для защиты жизни наших сограждан», — заявил Нобахт журналистам после того, как отдал свой голос на парламентских выборах.

Говоря о действиях Ирана по борьбе с коронавирусом, Нобахт отметил, что 20 февраля состоялось чрезвычайное заседание с участием президента Хасана Роухани, по итогам которого был создан штаб для дальнейшего рассмотрения этого вопроса и принятия надлежащих мер по противодействию вспышке коронавируса.

По последним данным, у 18 пациентов в Иране был получен положительный результат на коронавирус. Смертельная инфекция, имеющая своё распространение из города Ухань (Китай), затронула жизни более 75 000 человек по всему миру, в то время как более 2000 человек, в основном граждане Китая, являются погибшими.