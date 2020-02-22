Тегеран, , 08:13 — REGNUM 20 февраля недавно назначенный посол Ирана в Стокгольме Ахмад Масумифар представил свои верительные грамоты королю Швеции Карлу XVI Густаву. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 21 февраля.

Иранский посол встретился со шведским королем Карлом XVI Густавом и вручил ему свои верительные грамоты. В ходе встречи Масумифар выразил надежду, что в качестве посла Исламской Республики Иран (ИРИ) он сможет предпринять эффективные шаги по укреплению отношений между двумя странами и народами.

Кроме того, Ахмад Масумифар отметил, что необходимо в дальнейшем расширять сотрудничество и связи в областях, представляющих взаимный интерес двух государств.

Ранее 19 февраля посол представил копию своих верительных грамот директору Департамента МИД Швеции. Ахмад Масумифар ранее занимал пост посла Ирана в Южной Корее, генерального консула в Шанхае и временного поверенного в делах в Малайзии.