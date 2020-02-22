Тегеран, , 12:08 — REGNUM 21 февраля в ответ на недавние санкции США против членов Совета стражей, официальный представитель МИД Исламской Республики Иран (ИРИ) Аббас Мусави заявил, что правительство, нация и «все столпы Исламской Республики» не придают никакого значения США и их жестоким и насильственным санкциям. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Эти действия — не что иное, как провал политики максимального давления американского режима», — отметил Мусави.

Также официальный представитель подчеркнул, что враги не преуспели в своих действиях, которые можно охарактеризовать не иначе, как экономический терроризм и максимальный нажим на иранский народ численностью 83 миллиона человек.

Кроме того, Мусави сообщил, что сейчас враги государства нацелены на избирательный орган, и только участие иранского народа в делах страны может расстроить все их планы. Далее представитель МИД подчеркнул: «Стратегией Ирана против такого давления США является максимальное сопротивление, и американцы в конечном итоге склонятся перед волей иранского народа».

20 февраля Вашингтон объявил о новых санкциях в отношении пяти членов Совета стражей, включая аятоллу Джаннати. Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук объявил о введении санкций за день до 11-х парламентских выборов в Иране. Позднее 21 февраля Министерство финансов США сообщило о введении санкции в отношении членов Попечительского совета Ирана и его комитета по наблюдению за выборами в связи с ролью совета в дисквалификации кандидатов.