Тегеран, , 08:14 — REGNUM 21 февраля утром Верховный лидер Исламской Республики Иран (ИРИ) аятолла сейед Али Хаменеи отдал свой голос на парламентских выборах. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В кратком выступлении после голосования аятолла Хаменеи отметил, что «день выборов является национальным днем, после чего лидер поздравил с этим днем всех сограждан по всей стране». Далее он подчеркнул, что выборы гарантируют интересы страны. «В данных выборах может участвовать каждый, кто выступает за интересы государства», — заявил аятолла.

Лидер также призвал иранский народ как можно скорее принять участие в выборах и выразил надежду на то, что каждый, кто «неравнодушен к своей стране и мечтает о лучшем будущем для её народа», не обойдёт стороной текущие парламентские выборы и отдаст свой голос, таким образом «расстраивая планы врагов Ирана».

Выборы официально начались в 8 утра по всему Ирану. Около 58 миллионов человек имеют активное избирательное право отдать голос. В общей сложности 7148 кандидатов, включая десятки иранцев из числа религиозных меньшинств, баллотируются в парламент (290 мест).

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