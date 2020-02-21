Вашингтон, , 23:05 — REGNUM Пентагон будет всегда стоять на защите стран — партнёров, подвергающихся атакам со стороны России, даже если эти атаки идут в киберсфере, сообщил 21 февраля журналистам глава ведомства Марк Эспер.

Комментируя жалобы Грузии на кибератаку со стороны России, которая якобы произошла в октябре прошлого года, Эспер заявил:

«Мы продолжим помогать партнёрам и союзникам справляться с угрозами российского вмешательства, в том числе кибервмешательства, в каждом случае и вне зависимости от формы, которую оно примет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Эспер заявил, что его ведомство должно занимать более активную позицию в ситуации с нападениями в киберсфере. Он, вслед за Грузией, обвинил Россию в хакерском нападении 28 октября 2019 г. на грузинские правительственные сайты.

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