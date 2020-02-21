Вашингтон, , 22:57 — REGNUM Действующий американский президент Дональд Трамп не может победить на выборах без помощи России, заявила 21 февраля кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон на своей официальной странице в Twitter.

«Снова принимает российскую помощь. Он знает, что не сможет без неё победить. И мы не должны это допустить», — написала Клинтон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп отреагировал на появившиеся в американских СМИ сообщения о «вмешательстве России» в будущие президентские выборы 2020 года, назвав эти публикации «кампанией по дезинформации».

Напомним, представители Демократической партии с 2016 года обвиняют Трампа в «связях с Кремлём».

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