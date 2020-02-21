Вашингтон, , 22:56 — REGNUM От обороны в киберсфере Пентагону надо переходить в наступление, сообщил 21 февраля глава ведомства Марк Эспер.

Надо, отмечает Эспер, «играть больше в наступательную игру». По его словам, эта задача реализуется «при нынешней администрации».

Он добавил, что Штаты помогают Грузии, которая пострадала от кибератаки в октябре прошлого года. Эспер подчеркнул, что Тбилиси пострадал из-за действий Москвы.

Напомним, грузинские власти обвинили Россию в крупном кибервмешательстве 28 октября 2019 г. Российская сторона опровергла эти обвинения, американцы тут же пообещали «помощь».

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