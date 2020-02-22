Приштина, , 12:27 — REGNUM 21 февраля состоялась встреча министра здравоохранения Косово Арбена Витии с послом Турции в Приштине Чагри Сакаром.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи косовский министр поблагодарил Анкару за щедрые инвестиции в развитие края, в том числе в сферу здравоохранения, и выразил намерение углублять сотрудничество с этой мусульманской страной в этой сфере.

Политики обсудили План действий по реализации Соглашения о сотрудничестве между Турцией и Косово в сфере здравоохранения. По условиям данного соглашения ежегодно 100 граждан Косово получают бесплатное лечение в Турции. На прошлой неделе в рамках совместной недели здравоохранения представители турецких централизованных медицинских структур поделились с косовскими коллегами опытом лицензирования и аккредитации медицинских учреждений.

Министр Вита обратился к турецкому послу с просьбой о поддержке в сфере подготовке медицинского персонала узкого профиля, которая бы позволила бы сократить число случаев, когда граждане Косово вынуждены выезжать за рубеж для установления точного диагноза.

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