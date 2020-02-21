Вьентьян, , 22:39 — REGNUM В столице Лаоса Вьентьяне, на полях специального заседания глав МИД Китая и государств объединения АСЕАН, прошла встреча главы МИД КНР Ван И с премьер-министром Лаоса Тхонглуном Сисулитом, сообщает 21 февраля Синьхуа.

Лаосская сторона подчеркнула вклад Китая в борьбу с эпидемией вирусной пневмонии, заявив об уверенности, что под руководством ЦК КПК китайский народ доведёт дело ликвидации последствий вспышки болезни до завершения и сохранит достигнутые темпы экономического и социального развития. Сисулит заверил китайского гостя в неизменной поддержке и готовности его страны оказать в этом КНР любую посильную помощь.

Со своей стороны Ван И поблагодарил Лаос и страны АСЕАН за поддержку и доверие к Китаю, высказавшись за дальнейшую координацию стран региона в сфере здравоохранения и возникающих в ней чрезвычайных ситуаций.