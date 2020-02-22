Приштина, , 12:28 — REGNUM 21 февраля глава одной из двух входящих в правящую коалицию Косово партий «Демократическая лига Косово» Иса Мустафа заявил, что процесс введения режима взаимности в отношениях с Сербией должен быть согласован с США.

Однако, как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, это означает, что такой режим вообще не должен быть введен, поскольку США настаивают на немедленной отмене пошлины 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины без введения новых торговых барьеров, в том числе и режима взаимности.

На вопрос о том, поддерживает ли Мустафа введение режима взаимности в отношении Сербии, вопреки давлению США, лидер ЛДК ответил, что «данный процесс должен быть согласован с США, нашим стратегическим партнером. Остальные вопросы остаются второстепенными».

Напомним, днем ранее премьер-министр Косово и лидер второй входящей в правящую коалицию партии «Движение за самоопределение» Альбин Курти заявил, что пошлина 100% должна быть заменена режимом взаимности, на что Косово имеет право как суверенное и независимое государство. Ещё ранее Курти заявил, что не намерен во всем следовать указаниям специального представителя США по диалогу между Сербией и Косово.

Читайте также: Наперекор США: лидер Косово не отказался от режима взаимности с Сербией

Таким образом, лидеры двух партий выступают с различными позициями относительно того, какую экономическую политику стоит проводить в отношении Сербии. Однако оба согласны в том, что пошлина 100% должна быть отменена.

Читайте также: В Косово выступили против использования пошлин в качестве карательной меры

Читайте ранее в этом сюжете: США потребовали от лидеров Косово снять пошлину на сербские товары