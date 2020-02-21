Алеппо, Сирия, , 22:28 — REGNUM В освобождённом от боевиков районе на западе сирийской провинции Алеппо обнаружена целая сеть подземных убежищ джихадистов.

Видео, снятое в подземельях, опубликовано телеканалом «Звезда».

Сеть туннелей и подземных ангаров расположена недалеко от недавно освобожденного города Анджара. Это настоящий город под землей — по туннелям может проехать грузовой автомобиль, а в ответвлениях есть склады для боеприпасов, подземные гаражи, помещения для отдыха и госпитали для раненых боевиков.

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