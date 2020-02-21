Минск, , 22:17 — REGNUM Заявление министра энергетики России Александра Новака о новых условиях поставок нефти в Белоруссию, по всей видимости, было процитировано с ошибкой, потому что на основании заявления о снижении премии на $2 за тонну совершенно невозможно понять, откуда взялась цифра, которую озвучил Алекасндр Лукашенко ($300 млн). Об этом ИА REGNUM заявил заместитель главного директора по энергетическому направлению фонда «Институт энергетики и финансов» Алексей Белогорьев.

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Ранее Новак заявил, что Белоруссия получила предложения российских экспортёров нефти об изменении формулы экспортного ценообразования. По его словам, предложен подход, «учитывающий снижение экспортной пошлины, а именно — снижение премии примерно на два доллара за тонну каждый год, то есть пропорционально снижению экспортной пошлины». По мнению Новака, это позволит частично компенсировать эффект от уменьшения экспортной пошлины.

«Здесь легко умножить на два доллара объем, который Россия обещала поставлять Белоруссии — 24 млн тонн в год. В лучшем случае получается около $50 млн. При этом называется цифра в шесть раз больше. Я могу предположить, что здесь просто ошибка, и что речь идет о двух долларах за баррель. Тогда цифра будет похожа на озвученные $300 млн. Либо предусмотрено несколько механизмов компенсации, но озвучен только один из них», — пояснил Белогорьев.

По словам эксперта, на основании той информации, которую удалось получить из СМИ, премию снижают компании, которые поставляют нефть на коммерческой основе. «Непонятно, почему они должны этого делать», — продолжил Белогорьев. Он допустил, что об этом нефтяные компании могло попросить правительство, но так как у них нет никаких основания для того, чтобы снижать рентабельность собственного бизнеса, напрашивается вопрос, каким образом правительство планирует компенсировать компаниям их убытки.

При этом Белогорьев отметил, что с самого начала было понятно, что ситуация, когда Россия поставляет только минимальный технологически необходимый объем нефти на белорусские НПЗ, не продлится долго. По его словам, для того, чтобы два белорусских НПЗ работали на удовлетворение внутреннего спроса на нефтепродукты в Белоруссии, нужно около 6 млн тонн нефти в год.

«Этот объем в январе доставили компании Гуцериева. Очевидно, что они не по своей инициативе это делали, у них была какая-то договоренность с правительством. Все крупные компании отказались, а они взяли на себя миссию предоставлять минимальный технологически необходимый объем нефти, чтобы не остановилось производство на белорусских НПЗ», — напомнил эксперт.

Он также подчеркнул, что экспорт нефтепродуктов играет лидирующую роль в белорусском экспорте, и это одна из главных статей белорусского бюджета, связаная с доходами от экспортных пошлин и переработки нефти в целом. Поэтому, полагает эксперт, если бы кризис продлился более двух или трех месяцев, экономика Белоруссии оказалась бы в глубокой рецессии.

«Очевидно, что это не в интересах российского руководства, потому что никто не хочет реального конфликта с Александром Лукашенко в преддверии выборов в Белоруссии. Если бы происходящее с переработкой нефти продолжилось, это был бы очень серьезный удар по нему. К тому же, в самой России довольно сложная политическая ситуация. Недавно произошла смена правительства, обсуждаются конституционные реформы. Поэтому российским властям невыгодно обострять конфликт с Белоруссией, наоборот, важно показать, что есть какие-то подвижки в интеграционном процессе, что Союзное государство как-то развивается. Было очевидно с самого начала, что не далее марта ситуация разрешится, что поставки нефти возобновятся в полном объеме и что будет компенсация», — рассказал Белогорьев.

По мнению эксперта, во всей этой ситуации вокруг экспорта нефти в Белоруссию важны три момента. Первый из них — это вопрос объема компенсации. «То, что сейчас озвучил Александр Лукашенко, означает некоторую победу Российской Федерации, потому что компенсация меньше, чем реальные потери Белоруссии. Она теряет $430 млн в этом году в результате налогового маневра, а получает $300 — в любом случае, субсидирование снижается», — отметил эксперт.

Второй момент касается механизма компенсации, продолжил Белогорьев. По его мнению, все еще непонятно, из чего складывается эта компенсация, так как из всех услышанных заявлений не выстраивается общая картина. «Либо там присутствует какая-то ошибка, либо что-то просто не договаривается», — допустил эксперт.

Третьи важный момент, по мнению Алексея Белогорьева, это вопрос о том, что Лукашенко мог предложить в обмен на разрешение этого кризиса. «Здесь я не готов что-либо предполагать. Скорее всего он обещал какие-то продвижения по дорожным картам интеграции, конечно, не по всем», — сказал он. При этом эксперт подчеркнул, что самый большой вопрос связан с унификацией налоговых кодексов к 2022 году, так как этот момент является ключевым для нефтяного сотрудничества двух стран.

«Лукашенко постоянно говорит, что для российских и белорусских НПЗ должны быть одинаковые условия. Единственный путь это сделать — распространить на белорусские НПЗ те субсидии, которые сейчас действуют в России. Для этого необходимо, чтобы налоговое законодательство было более или менее одинаковое. Это и было предложено Белоруссии, от чего она пока отказывается. Унификация налоговых законодательств — один из более серьезных шагов в сторону интеграции по сравнению со всеми остальными дорожными картами. Пойдет ли Лукашенко на это, пока не очень понятно. Если не пойдет, тогда этот кризис будет постоянным, потому что внутри российского руководства тоже идет бесконечная борьба, многие из экономического блока правительства выступают за снижение субсидий. С другой стороны, есть сторонники политической интеграции, которые считают, что нам нужно платить. Между ними идет постоянное противостояние. В ближайшие три или четыре недели можно будет узнать, какие обещания дал Лукашенко», — подытожил Алексей Белогорьев.

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