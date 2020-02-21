Рим, , 22:13 — REGNUM Если правительство Италии продолжит «отвергать» предложения партии «Живая Италия», то партия может выйти из правящей коалиции, заявил в пятницу, 21 февраля, лидер «Живой Италии» экс-премьер Маттео Ренци.

Как сообщалось ранее, в последние недели конфликты между составляющими коалициями партиями участились. Застрельщиком в большинстве случаев выступает Ренци, без небольшой партии которого коалиция теряет большинство и который поэтому требует от коллег особого к себе отношения.

Наблюдатели, впрочем, полагают, что созданной в сентябре 2019 года без проведения выборов коалиции либералов, популистов и партии Ренци ничто не угрожает: никому из них не выгодно доводить дело до досрочных выборов, потому что победителем этих выборов, по данным социологов, станет, с большим отрывом, коалиция правоцентристских партий во главе с «Лигой» Маттео Сальвини.