Вашингтон, , 22:08 — REGNUM Россия годами не соблюдает Договор по открытому небу, сообщил 21 февраля журналистам американский министр обороны Марк Эспер.

Эспер «Россия не соблюдала договор в течение многих лет».

В связи с этим, утверждает глава Пентагона, Штаты не могут «продолжать терпеть несоблюдение».

Напомним, Вашингтон обвиняет Москву в нарушении ДОН, поскольку она запрещает полёты в десяти километрах от границ Южной Осетии и Абхазии и ограничивает полёты стран — партнёров по договору над Калининградской областью.

Другой претензией к России является то, что якобы она, пользуясь существованием ДОН, собирает данные об инфраструктуре Штатов. Выйдут ли США из договора, пока не известно.

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