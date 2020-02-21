Вашингтон, , 21:55 — REGNUM Решение о том, будут ли Соединённые Штаты продлевать своё участие в Договоре по открытому небу, ещё не принято, сообщил 21 февраля журналистам американский министр обороны Марк Эспер.

«Никакого официального, конечного решения не принято».

Напомним, многосторонний международный Договор по открытому небу разрешает свободные полёты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран — участниц ДОН.

США, как и Россия, являются участниками ДОН. Также этот договор подписан Великобританией, Польшей, Украиной.

О планах Штатов выйти из ДОН стало известно в ноябре 2019 г. В Defense News появилась публикация о намерении Вашингтона выйти из договора до конца января 2020 г.

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