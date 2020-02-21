Москва, , 21:47 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин указал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану на необходимость сохранения территориальной целостности Сирийской Арабской Республики. Об этом российский лидер сказал Эрдогану сегодня, 21 февраля, в ходе телефонного разговора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация в сирийской провинции Идлиб существенно обострилась после того, как сирийская правительственная армия была вынуждена начать контртеррористическую операцию из-за непрекращающихся атак исламистов.

Власти Турции, которые давно вынашивают планы по отторжению провинции Идлиб от Сирии, использовали террористические группировки как дестабилизрующий фактор и предлог для нахождения турецких войск на территории провинции.

С началом сирийской контртеррористической операции, поддержанной ВКС России, турецкие войска увеличили свое присутствие в провинции Идлиб, а затем и вовсе начали атаки на сирийские правительственные силы, которые громили террористов.