Ашхабад, , 21:47 — REGNUM Президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил членам туркменской делегации заняться привлечением зарубежных инвесторов в нефтегазовую отрасль Туркмении во время международной конференции «ТАПИ — газопровод мира и сотрудничества», которая пройдет в ближайшие дни в Дубае, передает пресс-служба главы государства.

По словам туркменского лидера, энергетическая политика Туркмении, обладающей огромными запасами углеводородов, подразумевает активное сотрудничество со странами и иностранными бизнес-кругами, заинтересованными в налаживании импорта природного газа, нефти, а также газо‑ и нефтехимической продукции.

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При этом Бердымухамедов особо отметил значение проекта транснационального газопровода «Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия» в деле формирования современной архитектуры глобальной энергетической безопасности.

«Претворение в жизнь столь масштабного проекта придаст новый импульс экономическому развитию государств региона и будет содействовать решению вопросов социального, экологического и гуманитарного характера», — подчеркнул он.

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* — организация, деятельность которой запрещена в РФ