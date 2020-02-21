Москва, 21 февраля 2020, 21:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил серьезную обеспокоенность агрессивностью незаконных вооружённых группировок в сирийской зоне «Идлиб», сообщает 21 февраля пресс-служба Кремля.
Телефонный разговор был инициирован турецкой стороной, и в центре внимания была ситуация в сирийской зоне «Идлиб»
"Владимир Путин выразил серьезную обеспокоенность продолжающимися агрессивными действиями экстремистских группировок. Акцентирована необходимость безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии», — указано в сообщении пресс-службы.
В итоге президенты России и Турции приняли решение активизировать межведомственные консультации по Идлибу для снижения уровня конфронтации, прекращения огня и нейтрализации террористических угроз.
Кроме того, подтверждена необходимость продолжать интенсивные контакты по линии военных ведомств.
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