История вопроса

Между двумя независимыми исламскими странами, Турцией и Сирией, обострились отношения. Дело дошло до вооруженных столкновений. Стороны обменялись ударами, есть погибшие и раненые. Можно сказать, что случившиеся события в первый раз подвергают серьезной проверке астанинский формат по Сирии, который был сформирован Ираном, Россией и Турцией. Как будет складываться ситуация, произведет ли этот региональный конфликт воздействие на глобальную картину мира, покажет время.