Брюссель, , 21:30 — REGNUM Силы НАТО пока остаются в Афганистане, заявил 21 февраля генсек альянса Йенс Столтенберг, пишет Der Spiegel.

Столтенберг «Но, разумеется, мы не будем оставаться вечно ни в Ираке, ни в Афганистане».

По словам генсека военного блока, НАТО выведет свой контингент, но для этого нужно создать условия. Пока их нет, пока продолжается сотрудничество с афганскими силами безопасности.

Напомним, НАТО в Афганистане присутствует с небоевой миссией под названием «Решительная поддержка». Натовцы обучают афганских военных. Операция проводится уже шестой год.

Основной член НАТО — Соединённые Штаты — ведут в Афганистане войну с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Эти военные действия продолжаются уже 19 лет.

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