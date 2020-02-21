Брюссель, 21 февраля 2020, 21:30 — REGNUM Силы НАТО пока остаются в Афганистане, заявил 21 февраля генсек альянса Йенс Столтенберг, пишет Der Spiegel.
По словам генсека военного блока, НАТО выведет свой контингент, но для этого нужно создать условия. Пока их нет, пока продолжается сотрудничество с афганскими силами безопасности.
Напомним, НАТО в Афганистане присутствует с небоевой миссией под названием «Решительная поддержка». Натовцы обучают афганских военных. Операция проводится уже шестой год.
Основной член НАТО — Соединённые Штаты — ведут в Афганистане войну с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Эти военные действия продолжаются уже 19 лет.
Читайте ранее в этом сюжете: НАТО планирует передислокацию в Афганистане
Читайте развитие сюжета: В Афганистане объявлен режим сокращения насилия