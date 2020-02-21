Москва, , 21:25 — REGNUM В посольстве США в Москве знакомы с сообщениями СМИ об аресте гражданина США Джина Спектора в рамках уголовного дела о взяточничестве. Об этом 21 февраля сообщили ТАСС в пресс-службе диппредставительства.

На вопрос о том, будут ли дипломаты оказывать помощь Спектору, в посольстве отметили, что защита американских граждан «является высшим приоритетом» для Соединённых Штатов, но раскрывать какие-либо подробности отказались.

«По соображениям неприкосновенности частной жизни мы не можем предоставить дополнительную информацию по конкретным случаям», — сказали в посольстве.

Как передавало ИА REGNUM, Джин Спектор подозревается в посредничестве в передаче взятки на общую сумму более четырёх миллионов рублей Анастасии Алексеевой, работавшей помощницей бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича.

20 февраля Басманный суд Москвы избрал для Спектора и Алексеевой меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Защита фигурантов заявила о намерении обжаловать данное решение.

Читайте ранее в этом сюжете: Гражданин США арестован в Москве по подозрению во взяточничестве